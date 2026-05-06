Шахтёр возобновил интерес к 18-летнему таланту Гремио

Шахтер снова попытается подписать Габриэля Мека, за которым следят клубы АПЛ и Вильярреал, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что украинская команда была близка к подписанию 18-летнего игрока, однако отказалась от этой идеи. Тогда за Меком также следил и Челси.

Однако сейчас "горняки" настроены на подписание. Шахтер ждет, когда Гремио определит сумму потенциального трансфера хавбека, и, исходя из этого, примет решение по поводу официального запроса на трансфер.

Ожидается, что первые предложения могут поступить уже в ближайшее трансферное окно, а именно с 20 июля по 11 сентября. Тогда предложения могут поступить, как отмечалось выше, и от Вильярреала и клубов чемпионата Англии.

