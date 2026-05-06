Реал присматривается к тренеру из АПЛ

Реал до сих пор находится в поисках нового тренера на следующий сезон, - на этот раз клуб рассматривает кандидата из чемпионата Англии.

Речь идет о 4-кратном победителе Лиги Европы Унаи Эмери. На текущий момент мадридский клуб считает специалиста главным кандидатом на подписание летом.

Напомним, что сейчас он тренирует Астон Виллу. Специалист работает с командой из Бирмингема с 2022 года, а его текущее соглашение действует до лета 2029 года.

Как пишет источник, предложение Реала может заинтересовать 54-летнего испанца, ведь в английском клубе наставник не получает возможности осуществлять все трансферы из-за финансовых ограничений.

К слову, игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке.

