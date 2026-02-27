iSport.ua
Формула-1 показала зоны DRS и активной аэродинамики на Гран-при Австралии

Раскрыла стратегические участки трассы Мельбурна.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
На официальном сайте Формулы-1 были опубликованы зоны для использования активной аэродинамики, а также точки детекции и активации обгонного режима.

Отмечается, что на трассе Альберт-Парк будет пять зон для переключения активной аэродинамики в режим для прямых.

А именно: на старт–финишной прямой, между вторым и третьим, пятым и шестым, восьмым и девятым, десятым и одиннадцатым поворотами.

Также перед последним, четырнадцатым поворотом, расположится точка активации режима обгона, однако пилоты смогут воспользоваться этим инструментом, если будут находиться в пределах секунды от впереди едущего соперника.

Ранее пилот Руд Булл сообщил, на какую стратегию рассчитывает австрийская команда.

