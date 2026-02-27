НБА: Финикс одолел Лейкерс, Бруклин уступил Сан-Антонио
В ночь на пятницю, 27 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 27 февраля
Юта - Новый Орлеан - 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26)
Юта: Бэйли (23), Филиповски (13), Коллиер (11+7 передач), Уильямс (6), Кончар (4+5 перехватов) — старт; Сенсабо (20), Михайлюк (14), Харклесс (11+6 передач), Тшибве (8), Лав (6+8 подборов), Хинсон (2).
Новый Орлеан: Бей (42+7 передач), Уильямсон (20), Мюррэй (17+9 передач+6 потерь), Джонс (8+6 передач), Джордан (4+7 подборов) — старт; Фирс (12), Макгауэнс (8), Маткович (8+4 блок-шота), Куин (7+7 подборов), Пул (3).
Клипперс - Миннесота - 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31)
Клипперс: Д. Джонс (18), Матурин (14+6 потерь), Данн (11+7 передач), Б. Лопес (8), Батюм (0) — старт; Миллер (10), Нидерхойзер (10), Сэндерс (9), Богданович (8), Кристи (0).
Миннесота: Эдвардс (31), Дивинченцо (18), Макдэниэлс (12+7 подборов), Рэндл (4+6 передач), Гобер (3+13 подборов) — старт; Досунму (12), Рид (11+7 подборов), Хайлэнд (3), Конли (0), Шэннон (0).
Индиана - Шарлотт - 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26)
Индиана: Нембхард (20+7 передач), Уокер (16), Шеппард (11), Хафф (7), Топпин (3) — старт; Поттер (19), Джексон (13), Макконнелл (9+7 передач), Браун (6), Джонс (5).
Шарлотт: Миллер (33+7 подборов), Книппел (28), Болл (20+8 передач), Диабате (14+11 подборов), Бриджес (7) — старт; Г. Уильямс (9), Уайт (7+6 передач), Коннотон (5), Колкбреннер (4), Мэнн (4), Джеймс (2), Грин (0).
Филадельфия - Майами - 124:117 (36:35, 37:22, 26:34, 25:26)
Филадельфия: Макси (28+11 передач+5 перехватов), Эмбиид (26+11 подборов), Убре (21+8 подборов), Эджкомб (19+8 подборов), Барлоу (9) — старт; Граймс (9), Пэйн (6), Бона (4), Уотфорд (2), Уокер (0).
Майами: Адебайо (29+14 подборов), Уиггинс (18), Ларссон (9+6 передач), Митчелл (3), Пауэлл (3) — старт; Хирро (25+7 передач), Хакес (19), Уэйр (5), Якучионис (3), Фонтеккьо (3).
Атланта - Вашингтон - 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16)
Атланта: Макколлум (25), Куминга (17+9 подборов), Дэниэлс (13+11 передач+5 перехватов), Оконгву (10+11 подборов), Рисаше (8) — старт; Кисперт (33), Лэндейл (9), Колоко (4), Винсент (3), Гуйе (2), Ньюэлл (2), Уоллес (0).
Вашингтон: Джонсон (14), Райли (14+10 подборов), Вукчевич (11), Кулибали (10), Кэррингтон (2) — старт; Шэмпени (14), Харди (14), Гилл (11), Блэк (4+7 подборов), Купер (2).
Бруклин - Сан-Антонио - 110:126 (22:36, 34:35, 28:33, 26:22)
Бруклин: Портер (25+14 подборов+6 потерь), Траоре (13), Клэкстон (12+7 подборов), Клауни (11), Демин (6+9 передач) — старт; Шарп (14+11 подборов), Вольф (14), Уилсон (9), Пауэлл (4), З. Уильямс (2), Майнотт (0), Агбаджи (0).
Сан-Антонио: Шэмпени (26), Касл (18), Фокс (14+6 передач), Васселл (14+7 подборов), Вембаньяма (12+8 подборов) — старт; К. Джонсон (13), Харпер (12+7 передач), Уотерс (6), Корнет (6+7 подборов), Барнс (3), Маклафлин (2), Брайан (0), Олиник (0).
Орландо - Хьюстон - 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32)
Орландо: Бэйн (30), Банкеро (19+8 подборов+9 передач), Картер (16), Блэк (8), да Силва (8) — старт; Картер (14), М. Вагнер (6), Ховард (4), Саггс (3), Айзек (0).
Хьюстон: Дюрэнт (40+8 подборов), Шенгюн (16), Смит (13), Томпсон (9), Исон (2+8 подборов) — старт; Шеппард (20), Окоги (6), Капела (4+4 блок-шота), Финни-Смит (3).
Чикаго - Портленд - 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28)
Чикаго: Бузелис (20+7 подборов), Гидди (15+9 передач), Окоро (12), Секстон (10), Ябуселе (6) — старт; Джонс (19), Ричардс (14+10 подборов), Миллер (11), Диллингэм (5).
Портленд: Грант (27), Камара (16), Хендерсон (12), Холидэй (10+7 передач), Мюррэй (10) — старт; Крейчи (14), Р. Уильямс (14+14 подборов), Уэсли (10), Тайбулл (5), Сиссоко (3).
Даллас - Сакраменто - 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30)
Даллас: Маршалл (36+10 подборов+6 передач), Миддлтон (17), Калеб Мартин (10), Бэгли (10+9 подборов), Кристи (8) — старт; Уильямс (16), Джонсон (11), Томпсон (8), Пауэлл (2), Сиссе (2), Джонс (1).
Сакраменто: Ачиува (29+12 подборов), Рейно (22), Картер (15+7 подборов), Клиффорд (13+8 подборов+7 передач), Дерозан (7) — старт; Плауден (19), Юбэнкс (11), Монк (8), Хэйс (5+6 передач), Болдуин (1).
Финикс — Лейкерс — 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30)
Финикс: Гиллеспи (21), О’Нил (13), Данн (10), Грин (9), Уильямс (4+10 подборов) — старт; Аллен (28+6 передач), Игодаро (8), Флеминг (8), Коффи (6), Буей (6).
Лейкерс: Дончич (41+8 подборов+8 передач), Джеймс (15), Ривз (14), Смарт (13), Эйтон (2) — старт; Ларэвиа (11), Кеннард (8), Хэйс (6+8 подборов), Вандербилт (0), Клебер (0).
