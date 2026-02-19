iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

ФИА вводит изменения в стартовую процедуру

На тестах в Бахрейне пройдут испытания новой системы стартовых огней.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Катара / Getty Images
Гран-при Катара / Getty Images

На заключительных предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне пройдет новая последовательность стартовых огней.

ФИА сообщает, что новшество в старте: в тесте будут показаны красные флаги, после чего гонщики преодолеют два прогревочных круга перед симуляцией старта на решетке.

Когда машины вернутся на свои позиции, в течение пяти секунд будут мигать синие огни как предстартовое оповещение, после чего начнется обычная последовательность стартовых огней.

Ранее появилась информация о том, что один из этапов может вернуться в календарь сезона-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гран при старт предсезонные тесты

Статьи по теме

Норрис - после поула в Лас-Вегасе: "Я постараюсь сделать все" Норрис - после поула в Лас-Вегасе: "Я постараюсь сделать все"
Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики Джордж Расселл оценил темп Ландо Норриса на тренировке в Мексики
Пилот Феррари – о Гран-при Сингапура: "Меня радует поведение и чувственность машины на этой трассе" Пилот Феррари – о Гран-при Сингапура: "Меня радует поведение и чувственность машины на этой трассе"
Известно, какая угроза ожидает гонщиков на Гран-при Сингапура Известно, какая угроза ожидает гонщиков на Гран-при Сингапура

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Бокс10:50
Итаума - новый Тайсон? Леннокс Льюис - о действующем чемпионе WBO
Мотоспорт10:23
В MotoGP пройдет первая в истории городская гонка
ММА09:51
Макгрегор раскрывает детали следующего поединка
Украина09:35
Гендиректор Кривбасса о трансферах и будущей стратегии клуба
Формула 108:56
ФИА вводит изменения в стартовую процедуру
НБА08:36
Стало известно, сыграет ли Карри против Бостона
Лига Чемпионов08:04
Атлетико Мадрид впервые упустил преимущество в два мяча
Олимпийские игры07:40
Капитан Канады травмировался в игре с Чехией. Что известно о повреждении
Олимпийские игры07:19
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK