ФИА вводит изменения в стартовую процедуру

На заключительных предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне пройдет новая последовательность стартовых огней.

ФИА сообщает, что новшество в старте: в тесте будут показаны красные флаги, после чего гонщики преодолеют два прогревочных круга перед симуляцией старта на решетке.

Когда машины вернутся на свои позиции, в течение пяти секунд будут мигать синие огни как предстартовое оповещение, после чего начнется обычная последовательность стартовых огней.

The FIA is going to evaluate a new race start lights sequence at the end of today's test running 🚦



There'll be a red flag at 1850, then cars will complete two formation laps before a simulated race start on the grid.



Once cars are in place, a new pre-start warning will begin… — Luke Smith (@LukeSmithF1) February 18, 2026

Ранее появилась информация о том, что один из этапов может вернуться в календарь сезона-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!