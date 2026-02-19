ФИА вводит изменения в стартовую процедуру
На заключительных предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне пройдет новая последовательность стартовых огней.
ФИА сообщает, что новшество в старте: в тесте будут показаны красные флаги, после чего гонщики преодолеют два прогревочных круга перед симуляцией старта на решетке.
Когда машины вернутся на свои позиции, в течение пяти секунд будут мигать синие огни как предстартовое оповещение, после чего начнется обычная последовательность стартовых огней.
The FIA is going to evaluate a new race start lights sequence at the end of today's test running 🚦— Luke Smith (@LukeSmithF1) February 18, 2026
There'll be a red flag at 1850, then cars will complete two formation laps before a simulated race start on the grid.
Once cars are in place, a new pre-start warning will begin…
Ранее появилась информация о том, что один из этапов может вернуться в календарь сезона-2027.
