Атлетико Мадрид впервые упустил преимущество в два мяча

Симеоне установил антирекорд в ЛЧ.
Сегодня, 08:04       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
В стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лига чемпионов Атлетико Мадрид сыграл с Брюгге.

Испанская команда вела со счётом 2:0 по ходу игры, однако бельгийцы сумели совершить камбэк, и матч закончился со счётом 3:3.

Как сообщает Opta, Атлетико впервые в рамках ЛЧ не одержал победу в матче, ведя с преимуществом в два мяча.

Теперь подопечных Диего Симеоне ждёт ответный матч, который состоится во вторник, 24 февраля. Начало встречи - в 18:45 по киевскому времени.

