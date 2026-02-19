Арсенал неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером

В среду, 18 февраля,Вулверхэмптон принимал дома Арсенал.

"Канониры" сходу сумели открыть счет благодаря голу Букайо Сака. который отличился уже на 5-й минуте поединка. Однако далее. вопреки ожиданиям, Арсенал не сумел сразу закрепить преимущество.

Второй гол гости оранизовали лишь во втором тайме, после подачи мяч идеально лег на ногу Инкапье. Но сразу же "волки" сумели ответить голом Буэно, который попал точно в девятку с линии штрафной.

А совсем уже неожиданным стал автогол Риккардо Калафиори в компенсированное время, из-за которого Арсенал упустил победу. Теперь команды Артеты и Гвардиолы разделют пять очков, и у "горожан" еще матч в запасе.

Вулверхэмптон - Арсенал 2:2

Голы: Буэно,61, Калафиори (автогол), 90+4 - Сака, 5, Инкапье, 56

