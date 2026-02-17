iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал заинтересовался форвардом Интера

"Нерадзурри" намерен сохранить Эспозито, несмотря на интерес лондонцев.
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Франческо Эспозито / Getty Images
Франческо Эспозито / Getty Images

Инсайдер Николо Скира сообщает, что Арсенал хочет подписать Франческо Эспозито.

Скауты "канониров" присутствовали на матче Интер против Ювентус, который проходил в субботу, 14 февраля. В этой игре форвард отличился голом.

Однако "нерадзурри" не хотят продавать своего итальянского нападающего. Добавим, что контракт Франческо Эспозито с клубом рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне он сыграл 32 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач во всех турнирах.

К слову, вратарь Барселона критикует судейство после поражения от Жирона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Интер Милан

Статьи по теме

Арсенал собираются приобрести преемника Мартинелли Арсенал собираются приобрести преемника Мартинелли
Защитник Арсенала получил травму на разминке Защитник Арсенала получил травму на разминке
Интер дожал Ювентус в Дерби Италии Интер дожал Ювентус в Дерби Италии
Горетцкая заинтересован в переходе в бывший клуб Зинченка Горетцкая заинтересован в переходе в бывший клуб Зинченка

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс14:00
Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Европа13:55
"Испытываю чувство вины перед Аяксом": Зинченко отреагировал на свою травму
Олимпийские игры13:30
Олимпиада-2026, хоккей: Германия встретится с Францией, а Швейцария - с Италией в стыковых матчах
Олимпийские игры13:29
Мужская квалификация по лыжной акробатике перенесена
Олимпийские игры13:10
Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье
Формула 113:04
Ферстаппен может дебютировать в марафоне на Нюрбургринг
Биатлон12:35
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Биатлон12:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Европа12:27
Арсенал заинтересовался форвардом Интера
Бокс11:50
Бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Чисорой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK