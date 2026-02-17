Арсенал заинтересовался форвардом Интера
Инсайдер Николо Скира сообщает, что Арсенал хочет подписать Франческо Эспозито.
Скауты "канониров" присутствовали на матче Интер против Ювентус, который проходил в субботу, 14 февраля. В этой игре форвард отличился голом.
Однако "нерадзурри" не хотят продавать своего итальянского нападающего. Добавим, что контракт Франческо Эспозито с клубом рассчитан до 2030 года.
🚨 Excl. - An #Arsenal’s scout was yesterday at San Siro Stadium to watch the game between #Inter and Juventus to monitore Pio #Esposito (born in 2005). Inter consider him a key-player and are already planning the contract extension until 2031, despite genuine #AFC’s interest— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 15, 2026
В этом сезоне он сыграл 32 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач во всех турнирах.
