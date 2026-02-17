"Испытываю чувство вины перед Аяксом": Зинченко отреагировал на свою травму

Украинский футболист высказался о повреждении, из-за которого выбыл до конца сезона.

Украинский защитник Аякса Александр Зинченко отреагировал на свою тяжелую травму колена.

Ранее стало известно, что 29-летнему футболисту потребуется операция, из-за чего в этом сезоне он на поле уже точно не вернется.

Читай также: Зинченко выбыл до конца сезона

"Я в полном отчаянии. До сих пор не могу поверить в то, что произошло.

С первого дня в этом замечательном клубе и в окружении этих людей я начал чувствовать себя счастливым и снова смог улыбаться на поле.

От всего сердца я испытываю глубокое сожаление и чувство вины перед Аяксом, но, к сожалению, мы не можем контролировать эту ситуацию.

Я приму этот вызов и пройду через него вместе с моим самым большим достижением в жизни - семьей. Я скоро вернусь и буду сильнее", - написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что Зинченко присоединился к Аяксу в начале февраля и успел принять участие в двух поединках нидерландской команды.

Также в товарищеском матче украинец отличился дебютным голом за амстердамцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!