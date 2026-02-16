Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Реал против Трубина

В феврале в Лига чемпионов УЕФА стартуют первые поединки стадии 1/16 финала, где между собой играют команды, по итогам основного этапа занявшие места с 9-го по 24-е.

Чего ж нам ждать от поединков? У кого больше шансов победить?

17 февраля, 19:45 | Галатасарай (20 место в таблице) — Ювентус (13)

Турецкий Галатасарай завершил основной этап на 20-й позиции и в первом раунде жеребьевки свело их с итальянским Ювентусом – 13-й командой таблицы. Турецкий коллектив находится в отличной форме: в феврале они одержали четыре победы подряд и забили в этих матчах 15 голов.

Ювентус в последний раз побеждал аж 1 февраля. Далее у них были два поражения от Аталанты и Интера, и ничья из Лацио. Маловероятно, что команде поможет Кефрен Тюрам, уже пропускавший игру против Интера из-за травмы.

Интересный факт: итальянские и турецкие команды в плей-офф Лиги чемпионов встречались только один раз, в далеком 1963 году (Галатасарай играл против Милана).

17 февраля, 22:00 | Боруссия Дортмунд (17) — Аталанта (15)

Не так много на этой стадии пар команд, в которых трудно выделить фаворита и андердога, вот одна из таких пар. Боруссия и Аталанта подходят к очной игре с тремя победами каждая.

Специалисты предпочитают немецкий клуб, немалую роль в этом играет, конечно, домашняя публика. Кроме того, итальянцы из-за травм потеряли Джакомо Распадори и Шарль Де Кетеларе, но и у немцев есть свои потери. На предматчевой тренировке повреждения получили Шлоттербек и Зюле, что делает проблемной позицию центральных защитников.

Интересный факт: Боруссия может одержать 100 победу в истории своих выступлений в Лиге чемпионов.

17 февраля, 22:00 | Бенфика (24) — Реал Мадрид (9)

Никаких сомнений – после того гола Анатолия Трубина, принесшего Бенфике путевку в плей-офф Лиги чемпионов, именно это противостояние будет одним из самых ожидаемых и интересных для нейтрального зрителя.

Реал из-за того поражения покинул ТОП-8 и теперь играет дополнительный раунд плей-офф. Играть будет без Родриго и Рауля Асенсио, получивших красные карты в предыдущем матче между этими командами. Но есть и хорошие новости для "сливочных", ожидается возвращение в стартовый состав Килиан Мбаппе.

Интересный факт: В 1962 году эти команды играли в финале Кубка чемпионов, в котором на хет-трик Ференца Пушкаша игроки Бенфики ответили сразу пятью точными ударами, одержав тогда титул.

17 февраля, 22:00 | Монако (21) — ПСЖ (11)

Второй сезон подряд ПСЖ на стадии 1/16 финала сыграет против французского соперника – на этот раз это Монако. В прошлом году играли против Бреста, потерпевшего два сокрушительных поражения и не доставившего хлопот будущему чемпиону.

Парижане переживают не странный отрезок, ведь в чемпионате в последнем матче они уступили Ренну, хотя перед этим уверенно обыграли Марсель. А очная встреча с Монако в ноябре завершилась минимальной победой коллектива по княжеству.

И все же шансов на победу больше у ПСЖ. На это может намекать и состав команд, у парижан существенная потеря только одна – Фабиан Руис, в то время как монегаски не рассчитывают сразу на нескольких исполнителей.

Интересный факт: Монако после выхода в полуфинал Лиги чемпионов в 2017 году не прошли ни одного раунда плей-офф в еврокубках.

