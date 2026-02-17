iSport.ua
Эдди Хау может сменить команду этим летом

Тоттенхэм нацелились на Эдди Хау, несмотря на его привязанность к Ньюкаслу.
Сегодня, 14:35       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Тоттенхэм, который сейчас ищет нового тренера на следующий сезон после увольнения Томаса Франко, включил в шорт-лист коуча Эдди Хау.

Как пишет TEAMtalk, лондонский клуб сейчас возглавляет Игор Тюдор, но летом команда попытается договориться с Хау о его назначении на пост главного тренера "шпор".

Отмечается, что Хау полностью сосредоточен на Ньюкасле, однако продление контракта с "сороками" под вопросом, поскольку руководство еще решает судьбу тренера.

Добавим, что Тоттенхэм не присылал предложений о сотрудничестве с английским специалистом.

Накануне в СМИ появилась  информация о том, что Тоттенхэм может потерять спонсоров.

