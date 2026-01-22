Тоттенхэм хочет подписать восходящую звезду Вест Хэма

Тоттенхэм хочет подписать вингера Вест Хэма Крисенсио Саммервилла.

Команда из Хотспура уже сделала запрос по поводу игрока. Отмечается, что Вест Хэм хочет продать футболиста за более чем 25 миллионов евро.

На текущий момент контракт нидерландца с "молотобойцами" рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Саммервилл забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Tottenham have made a surprise enquiry for Crysencio Summerville. Valued by West Ham at £25m.⚒️ pic.twitter.com/QOm1qvixfr — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 21, 2026

