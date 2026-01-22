iSport.ua
Тоттенхэм хочет подписать восходящую звезду Вест Хэма

Вингер отметился 2 голами и 4 ассистами.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Крисенсио Саммервилль / Getty Images
Крисенсио Саммервилль / Getty Images

Тоттенхэм хочет подписать вингера Вест Хэма Крисенсио Саммервилла.

Команда из Хотспура уже сделала запрос по поводу игрока. Отмечается, что Вест Хэм хочет продать футболиста за более чем 25 миллионов евро.

На текущий момент контракт нидерландца с "молотобойцами" рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Саммервилл забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

К слову, бывший игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашёл себе новый клуб.

