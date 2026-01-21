Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб

Бывший полузащитник Ромы Эдоардо Бове пополнил состав английского Уотфорда.

О подписании 23-летнего футболиста представитель Чемпионшипа объявил на своем официальном сайте.

Итальянский хавбек пополнил состав команды в статусе свободного агента после того, как недавно по взаимному согласию сторон расторг контракт с Ромой.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, игрок подписал договор сроком на пять с половиной лет.

We are delighted to confirm the signing of Edoardo Bove on a five-and-a-half year contract ✍️🇮🇹 pic.twitter.com/xy5JbwsIzG — Watford Football Club (@WatfordFC) January 21, 2026

Напомним, что в прошлом сезоне Бове выступал в аренде в Фиорентине. В декабре 2024 года в матче против Интера полузащитник потерял сознание на поле и перенес остановку сердца.

Футболисту сделали операцию по установке сердечного дефибриллятора, после чего он на поле больше не выходил, поскольку не мог участвовать в матчах итальянских чемпионатов согласно правилам Министерства здравоохранения Италии.

