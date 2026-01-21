iSport.ua
Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб

Эдоардо Бове продолжит карьеру в английском Чемпионшипе.
Вчера, 22:11       Автор: Игорь Мищук
Эдоардо Бове / Watford Football Club
Эдоардо Бове / Watford Football Club

Бывший полузащитник Ромы Эдоардо Бове пополнил состав английского Уотфорда.

О подписании 23-летнего футболиста представитель Чемпионшипа объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Рома прекратила сотрудничество с игроком, ранее пережившим остановку сердца на поле

Итальянский хавбек пополнил состав команды в статусе свободного агента после того, как недавно по взаимному согласию сторон расторг контракт с Ромой.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, игрок подписал договор сроком на пять с половиной лет.

Напомним, что в прошлом сезоне Бове выступал в аренде в Фиорентине. В декабре 2024 года в матче против Интера полузащитник потерял сознание на поле и перенес остановку сердца.

Футболисту сделали операцию по установке сердечного дефибриллятора, после чего он на поле больше не выходил, поскольку не мог участвовать в матчах итальянских чемпионатов согласно правилам Министерства здравоохранения Италии.

