Рома прекратила сотрудничество с игроком, ранее пережившим остановку сердца на поле

Эдоардо Бове и "джаллоросси" распрощались по взаимному согласию.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Эдоардо Бове / Getty Images
Рома объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Эдоардо Бове.

Как сообщает официальный сайт "джаллоросси", клуб и 23-летний футболист приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Читай также: Травма Довбика оказалась серьезней, чем предполагалось изначально

Бове является уроженцем Рима и выпускником академии Ромы, за первую команду которой дебютировал в 2021 году. Всего в составе "волков" полузащитник провел 92 матча, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами, а в сезоне-2021/22 выиграл с командой Лигу конференций.

В сезоне-2024/25 Бове выступал в аренде в Фиорентине. В декабре 2024 года в матче против Интера хавбек потерял сознание на поле и перенес остановку сердца. Футболисту сделали операцию по установке сердечного дефибриллятора, после чего он не играл, поскольку не мог участвовать в матчах итальянских чемпионатов согласно указу Министерства здравоохранения Италии.

Ранее Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов.

