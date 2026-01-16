Травма Довбика оказалась серьезней, чем предполагалось изначально
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик на длительное время окажется в лазарете из-за серьезной травмы бедра.
Украинец 6 января в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча и был вынужденно заменен под конец поединка.
Изначально прогнозировалось, что 28-летний футболист должен вернуться в начале февраля после консервативного лечения, однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, игроку все же придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.
В ближайшее время украинскому форварду будет сделана операция в Финляндии, после чего он начнется процесс реабилитации.
По информации источника, на восстановление игроку потребуется минимум два месяца.
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Ранее Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов.
