iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Травма Довбика оказалась серьезней, чем предполагалось изначально

Украинцу все же придется перенести операцию и пропустить длительный срок.
Сегодня, 13:32       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик на длительное время окажется в лазарете из-за серьезной травмы бедра.

Украинец 6 января в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча и был вынужденно заменен под конец поединка.

Читай также: Довбик помог Роме обыграть Лечче, но получил травму

Изначально прогнозировалось, что 28-летний футболист должен вернуться в начале февраля после консервативного лечения, однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, игроку все же придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В ближайшее время украинскому форварду будет сделана операция в Финляндии, после чего он начнется процесс реабилитации.

По информации источника, на восстановление игроку потребуется минимум два месяца.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов
Названы сроки возвращения Довбика после травмы Названы сроки возвращения Довбика после травмы
Не только форварды. Рома в поисках защитника Не только форварды. Рома в поисках защитника
Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: пятый этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится женским спринтом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас
Европа15:55
Тер Штеген согласился покинуть Барселону
Теннис15:33
Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде
Формула 115:12
Формула 1: Ред Булл и Рейсинг Буллз показали новые ливреи
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: пятый этап Кубка мира в Рупольдинге продолжится женским спринтом
Лига конференций14:48
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций
Европа14:10
Украинский нападающий сменил команду АПЛ на представителя третьего дивизиона Англии
Европа13:32
Травма Довбика оказалась серьезней, чем предполагалось изначально
Бокс12:50
"Если не Джошуа, то Усик": Промоутер Фьюри рассказал о больших планах подопечного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK