Довбик помог Роме обыграть Лечче, но получил травму

Во вторник, 6 января, Лечче принимал дома Рому. Артем Довбик остался на лавке запасных.

Довольно быстро Дибала отличным пасом нашел в штрафной Фергюсона, который и открыл счет. Однако далее развить успех Рома не смогла.

Хозяева быстро отошли от шока, и хоть сами не сумели ничего создать, зато связали соперника, не позволяя забить еще раз.

Во втором тайме ситуация изменилась, уже Лечче действовал острее, но гостям удавалось отражать все атаки. На 60-й минуте на поле появился Артем Довбик, и с этой заменой Гасперини угадал.

Украинец ста новым адресатом идеальных пасов Дибалы, легко переправив одну из таких точно в ворота. Однако матч доиграть форвард не сумел, и на 86-й минуте покинул поле из-за повреждения. Рома же уверенно довела матч до победы.

Лечче - Рома 0:2

Голы: Фергюсон, 14, Довбик, 71

