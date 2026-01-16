Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов
Нападающий Астон Виллы и сборной Нидерландов Дониэлл Мален перешел в Рому.
Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.
26-летний футболист присоединился к "джаллоросси" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.
В своей новой команде нидерландец будет выступать под 14-м номером.
✍️ Donyell Malen è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2026
📄 https://t.co/pSKnxvPbTr#ASRoma pic.twitter.com/CnlBCCta8M
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Рома заплатит за аренду игрока 2 миллиона евро и будет иметь обязательство его выкупа за 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мален провел за Астон Виллу 29 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Рома также занялась поиском защитника.
