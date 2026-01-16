iSport.ua
Рома объявила о подписании нападающего сборной Нидерландов

Дониэлл Мален пополнил состав "джаллоросси" на правах аренды.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Дониэлл Мален перешел в Рому / asroma.com
Дониэлл Мален перешел в Рому / asroma.com

Нападающий Астон Виллы и сборной Нидерландов Дониэлл Мален перешел в Рому.

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Читай также: Названы сроки возвращения Довбика после травмы

26-летний футболист присоединился к "джаллоросси" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

В своей новой команде нидерландец будет выступать под 14-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Рома заплатит за аренду игрока 2 миллиона евро и будет иметь обязательство его выкупа за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мален провел за Астон Виллу 29 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома также занялась поиском защитника.

