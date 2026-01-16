Названы сроки возвращения Довбика после травмы

Стало известно, сколько времени потребуется украинскому нападающему Ромы Артему Довбику для восстановления после травмы.

Ранее 28-летний футболист 6 января получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) и был вынужденно заменен под конец встречи.

Как сообщает Roma News со ссылкой на Il Tempo, после последних обследований было принято решение, что украинцу не потребуется операция, а игрок будет проходить консервативное лечение.

По информации источника, возвращение украинского форварда в строй планируется на начало февраля.

При этом отмечается, что травма Довбика вызвала определенное недовольство в стане "джаллоросси", поскольку затормозила уже начатые переговоры по поводу его трансфера, заставив римский клуб пересмотреть свои планы.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел за Рому во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии Довбика.

