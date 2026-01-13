iSport.ua
"Нужно больше времени": Гасперини - о состоянии Довбика

Тренер Ромы ответил на вопрос о состоянии украинского форварда.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
Джан Пьеро Гасперини и Артем Довбик / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини и Артем Довбик / Getty Images

Во вторник, 13 ноября, пройдет 1/8 финала Кубка Италии, в котором Рома сыграет с Торино.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем ответил на вопрос журналиста о состоянии украинского нападающего Артема Довбика.

Добавим, что форвард получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча в матче против Лечче.

"Довбику, возможно, нужно больше времени на восстановление. К сожалению, у него были очень длительные травмы. В этом году у нас не было много травм, но все они были сосредоточены в атаке, поэтому мы немного страдаем", - цитирует слова тренера Sportmediaset.

Также стало известно, что ключевой защитник Баварии получил травму, и известно, сколько он пропустит недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джан Пьеро Гасперини артем довбик

