"Нужно больше времени": Гасперини - о состоянии Довбика

Во вторник, 13 ноября, пройдет 1/8 финала Кубка Италии, в котором Рома сыграет с Торино.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем ответил на вопрос журналиста о состоянии украинского нападающего Артема Довбика.

Добавим, что форвард получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча в матче против Лечче.

"Довбику, возможно, нужно больше времени на восстановление. К сожалению, у него были очень длительные травмы. В этом году у нас не было много травм, но все они были сосредоточены в атаке, поэтому мы немного страдаем", - цитирует слова тренера Sportmediaset.

Также стало известно, что ключевой защитник Баварии получил травму, и известно, сколько он пропустит недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!