iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома исключила Довбика из заявки на Лигу Европы

Для травмированного украинского нападающего еврокубковый сезон завершен.
Вчера, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома представила обновленную заявку на Лигу Европы сезона-2025/26.

Список игроков, которые смогут принять участие в матчах плей-офф еврокубка, римский клуб опубликовал на своем официальном сайте.

Как и предполагалось ранее, из заявки "джаллоросси" был исключен украинский нападающий Артем Довбик, который ныне продолжает восстанавливаться после травмы.

Читай также: Довбик пропустит решающие матчи Украины в квалификации ЧМ-2026

В то же время в состав римской команды были добавлены зимние новички Дониелл Мален, Робиньо Ваз и Брайан Сарагоса.

Довбик 6 января в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча и был вынужденно заменен под конец поединка. Украинец уже перенес операцию, а его восстановление может затянуться до четырех-пяти месяцев.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что по итогам общего этапа Лиги Европы Рома попала в восьмерку команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома собралась убрать Довбика из заявки Рома собралась убрать Довбика из заявки
Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK