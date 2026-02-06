Рома исключила Довбика из заявки на Лигу Европы

Рома представила обновленную заявку на Лигу Европы сезона-2025/26.

Список игроков, которые смогут принять участие в матчах плей-офф еврокубка, римский клуб опубликовал на своем официальном сайте.

Как и предполагалось ранее, из заявки "джаллоросси" был исключен украинский нападающий Артем Довбик, который ныне продолжает восстанавливаться после травмы.

В то же время в состав римской команды были добавлены зимние новички Дониелл Мален, Робиньо Ваз и Брайан Сарагоса.

Довбик 6 января в матче 19-го тура Серии А с Лечче (2:0) получил разрыв мышцы левого бедра после выхода на замену и забитого мяча и был вынужденно заменен под конец поединка. Украинец уже перенес операцию, а его восстановление может затянуться до четырех-пяти месяцев.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что по итогам общего этапа Лиги Европы Рома попала в восьмерку команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

