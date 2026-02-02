Удинезе - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 02.02.2026

В понедельник, 2 февраля, Рома встречалась в гостях с Удинезе в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини потерпела неудачу в противостоянии с середняком чемпионата, уступив с минимальным счетом 0:1.

Определяющим в поединке стал голевой эпизод в начале второго тайма, а единственный гол во встрече себе в актив записал Юрген Эккеленкамп. На 49-й минуте нидерландский полузащитник пробил со штрафного, а мяч после рикошета от защитника влетел в сетку ворот.

Рома с 43 очками продолжает идти на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. Удинезе поднялся на девятое место, набрав 32 балла.

Статистика матча Удинезе - Рома 23-го тура чемпионата Италии

Удинезе - Рома 1:0

Гол: Эккеленкамп, 49

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 0.73

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 7

Фолы: 18 - 17

Удинезе: Окойе - Соле, Кристенсен, Бертола (Кабаселе, 79) - Эхизибуэ, Миллер (Саррага, 79), Карлстрем, Эккеленкамп (Дзаниоло, 90), Земура - Атта - Дэвис (Гуйе, 56, Байо 90+2).

Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Эрмосо (Гиларди, 70) - Челик (Цимикас, 79), Кристанте, Эль-Айнауи (Пизилли, 78), Уэсли - Суле (Ваз, 78), Пеллегрини (Вентурино, 67) - Мален.

Предупреждения: Дэвис, Кристенсен, Земура, Миллер, Гуйе - Ндика, Манчини, Эль-Айнауи, Пеллегрини.

