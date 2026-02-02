"Хорошо знаю Фонсеку": Яремчук прокомментировал свой переход в Лион

Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой трансфер из Олимпиакоса в Лион.

30-летний игрок выразил удовлетворение от перехода во французскую команду, где будет выступать под руководством бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

"Я очень рад быть здесь и воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым я вместе играл в Брюгге. Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку.

Атмосфера на стадионе Групама вчера вечером сразу произвела на меня впечатление, и я уже с нетерпением жду возможности сыграть перед этими болельщиками", - приводит слова Яремчука официальный сайт французского клуба.

Напомним, что Лион арендовал Яремчука до конца сезона с правом выкупа.

