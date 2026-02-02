iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Хорошо знаю Фонсеку": Яремчук прокомментировал свой переход в Лион

Украинский нападающий поделился эмоциями после трансфера.
Вчера, 22:24       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой трансфер из Олимпиакоса в Лион.

30-летний игрок выразил удовлетворение от перехода во французскую команду, где будет выступать под руководством бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

Читай также: Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца

"Я очень рад быть здесь и воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым я вместе играл в Брюгге. Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку.

Атмосфера на стадионе Групама вчера вечером сразу произвела на меня впечатление, и я уже с нетерпением жду возможности сыграть перед этими болельщиками", - приводит слова Яремчука официальный сайт французского клуба.

Напомним, что Лион арендовал Яремчука до конца сезона с правом выкупа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион трансферы Роман Яремчук

Статьи по теме

Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии
Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Яремчук официально перешел во французский клуб Яремчук официально перешел во французский клуб
NaVi проиграли FURIA и завершили выступления на IEM Krakow 2026 NaVi проиграли FURIA и завершили выступления на IEM Krakow 2026

Видео

Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:10
NaVi проиграли FURIA и завершили выступления на IEM Krakow 2026
Вчера, 23:55
Европа23:55
Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе
Другие страны23:32
Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии
Украина22:59
Участник украинской Суперлиги снялся с чемпионата
Европа22:24
"Хорошо знаю Фонсеку": Яремчук прокомментировал свой переход в Лион
Европа21:52
УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды
Европа21:15
Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Бокс20:40
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс20:02
"Ненавижу себя": Теофимо высказался о разгромном поражении от Шакура
НБА19:57
Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK