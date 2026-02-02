Манчестер Сити отпустил хавбека-"призрака" в Чемпионшип

Финалист Евро-2020 Калвин Филлипс покинул Манчестер Сити. Английский гранд отпустил англичанина в Шеффилд Юнайтед, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Клинки" арендовали хавбека до конца сезона. Клубы не предусмотрели в сделке опцию выкупа Филлипса. Шеффилд Юнайтед стал третьим клубом, куда полузащитник уехал на правах аренды из рядов "горожан".

В нынешнем сезоне Филлипс находился вне планов Пепа Гвардиолы. Он провел всего 1 матч. Англичанин вышел на замену под занавес поединка Кубка лиги против Хаддерсфилда.

Тем временем английский Ливерпуль согласовал трансфер защитника из чемпионата Франции.

