Манчестер Сити отпустил хавбека-"призрака" в Чемпионшип

Экс-полузащитник сборной Англии сменил прописку.
Сегодня, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Калвин Филлипс / Getty Images
Калвин Филлипс / Getty Images

Финалист Евро-2020 Калвин Филлипс покинул Манчестер Сити. Английский гранд отпустил англичанина в Шеффилд Юнайтед, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Клинки" арендовали хавбека до конца сезона. Клубы не предусмотрели в сделке опцию выкупа Филлипса. Шеффилд Юнайтед стал третьим клубом, куда полузащитник уехал на правах аренды из рядов "горожан".

В нынешнем сезоне Филлипс находился вне планов Пепа Гвардиолы. Он провел всего 1 матч. Англичанин вышел на замену под занавес поединка Кубка лиги против Хаддерсфилда.

Тем временем английский Ливерпуль согласовал трансфер защитника из чемпионата Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Калвин Филлипс

