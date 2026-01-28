Манчестер Сити отпустил нападающего в Фулхэм

Манчестер Сити решил продать вингера Оскара Бобба. "Горожане" достигли соглашения с лондонским Фулхэмом по продаже скандинава, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Английский гранд заработает на трансфере 27 млн фунтов. Кроме того, "коттеджеры" перечислят Манчестер Сити 20 % от последующей продажи Бобба. Нападающему осталось пройти медосмотр перед переходом.

В нынешнем сезоне Бобб провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В структуру "горожан" он попал в 16 лет. На родине норвежец занимался в академиях Волеренги и Люна.

