Вест Хэм сумел устоять против Манчестер Сити

В субботу, 14 марта, Вест Хэм принимал дома Манчестер Сити.

Совершенно ожидаемо "горожане" сразу прижали хозяев к их воротам, но гол пришел лишь спустя полчаса игры. Силва идеальным парашутюм открыл счет.

Спустя пару минут Вест Хэм сумел отыграться благодаря угловому. До конца тайма Семеньо упустил стопроцентный шанс, и команды ушли на перерыв.

Во втором же тайму у Германсена было огромное количество работы, и немецкий кипер отвел все угрозы от своих угроз. Это позволило Вест Хэму поделить очки с Манчестер Сити.

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1

Голы: Мавропанос, 35 - Силва, 31

