Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону и своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который сейчас работает с его командой.
После анонса следующих боев Эй Джея украинец на своей странице в сети X опубликовал фото у стены, на которой изображен флаг Украины, собственно сам британский боксер и надпись: "Эй Джей. Ты можешь. Абсолютный чемпион 2027".
"Просто работай, никаких отговорок", - написал Усик.
@anthonyjoshua just work, no excuses💪 pic.twitter.com/zEjR3O9KeK— Oleksandr Usyk (@usykaa) April 28, 2026
Напомним, что Джошуа 25 июля вернется в ринг поединком против албанца Кристиана Пренги, а в конце этого года должен провести бой против Тайсона Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!