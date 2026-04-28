iSport.ua
Русский Українська

Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев

Украинский чемпион дал мотивирующую установку британцу.
Сегодня, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону и своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который сейчас работает с его командой.

После анонса следующих боев Эй Джея украинец на своей странице в сети X опубликовал фото у стены, на которой изображен флаг Украины, собственно сам британский боксер и надпись: "Эй Джей. Ты можешь. Абсолютный чемпион 2027".

"Просто работай, никаких отговорок", - написал Усик.

Напомним, что Джошуа 25 июля вернется в ринг поединком против албанца Кристиана Пренги, а в конце этого года должен провести бой против Тайсона Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс выбил О'Салливана
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Бокс21:58
Промоутер Фьюри сообщил, когда и где может состояться бой против Джошуа
Европа21:16
Реал работает над возвращением Моуринью на пост тренера
Бокс20:45
Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев
Лига конференций20:18
Матч с Кристал Пэлас обслужит хорошо знакомый Шахтеру рефери
Бокс19:45
Бокс: расписание боев
Бокс19:35
"Следующий шаг на моем пути": Джошуа отреагировал на анонс ближайшего боя
Европа18:59
Барселона хочет продлить аренду вингера Манчестер Юнайтед
Европа18:33
Защитник Реала перенес операцию и выбыл на длительный срок
Европа17:50
Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе
Лига Чемпионов17:20
Лига чемпионов: ПСЖ встретится с Баварией в первом матче полуфинала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK