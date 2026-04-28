Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к экс-чемпиону и своему бывшему сопернику Энтони Джошуа, который сейчас работает с его командой.

После анонса следующих боев Эй Джея украинец на своей странице в сети X опубликовал фото у стены, на которой изображен флаг Украины, собственно сам британский боксер и надпись: "Эй Джей. Ты можешь. Абсолютный чемпион 2027".

"Просто работай, никаких отговорок", - написал Усик.

Напомним, что Джошуа 25 июля вернется в ринг поединком против албанца Кристиана Пренги, а в конце этого года должен провести бой против Тайсона Фьюри.

