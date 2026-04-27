Фюьри и Джошуа встретятся в ринге в конце года

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа все же сойдутся в ринге, утверждает The Ring.

Издание подвтердило, что бойцы подписали контракт на проведение поединка в конце 2026 года.

Джошуа подписал контракт на несколько поединков, первый из которых состоится уже летом против албанца Кристиана Пренги.

Отметим, что Джошуа и Фьюри уже договоривались ранее о бое в декабре прошлого года. А также планировали провести по одному поединку до очной встречи.

Информацию о подписании контракта на бой также подтвердил Турки Аль аш-Шейх.

