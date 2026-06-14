Нью-Йорк Никс - чемпионы НБА!

В пятом матче финальной серии НБА Сан-Антони Сперс дома принимали Нью-Йорк Никс.

Еще в первой четверти "шпоры" вышли вперед и тольно наращивали свой отрыв, который в середине второй четверти достиг 16 очков. Нью-Йорк после этого смог исправить ситуацию и к перерыву разрыв практически пропал, но в третьей четверти Сан-Антони снова были впереди на 15 баллов.

Источник: Getty Images

И все же Никс не были намерены проигрывать сегодня. Невероятный Джейлен Брансон помог своей команде за пять минут до конца игры Никс уже вели в счете.

Концовка матча была очень жаркой, игроки Никс несколько раз выходили на линию штрафных и оттуда "мазали", из-за чего игра "затянулась". Но все же Никс сумели довести дело до победного конца как в пятой игре, так и в серии в целом. Нью-Йорк - чемпион НБА.

Сан-Антонио - Нью-Йорк 90:93 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

Счет в серии 1:4

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