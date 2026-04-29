ПСЖ - Бавария 5:4: обзор матча и результат игры 28.04.2026

Парижане и мюнхенцы оформили на двоих девять голов в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Автор: Игорь Мищук
ПСЖ обыграл Баварию / Getty Images

Во вторник, 28 апреля, ПСЖ принимал на своем поле Баварию в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Соперники устроили безумный поединок с девятью забитыми мячами, победителем из которого вышла парижская команда со счетом 5:4.

Читай также: Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Бавария повела в противостоянии на 17-й минуте, когда Гарри Кейн реализовал пенальти. Однако уже вскоре ПСЖ удалось отыграться, а затем и выйти вперед. Сначала на 24-й минуте забил Хвича Кварацхелия, сместившись с левого фланга в штрафную и пробив под дальнюю стойку, а вскоре Жуан Невеш головой замкнул на ближней стойке подачу с углового.

Ближе к концу тайма мюнхенцы сумели сравнять счет усилиями Майкла Олисе, который вбежал по центру в штрафную и мощным ударом отправил мяч в сетку. Тем не менее на перерыв парижане ушли, имея преимущество. В компенсированное время Альфонсо Дэвис сыграл рукой в своей штрафной, а Усман Дембеле успешно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

В начале второй половины встречи ПСЖ с интервалом в две минуты удалось довести результат до разгромного благодаря голам Кварацхелии и Дембеле, которые оформили по дублю. Сначала на 56-й минуте грузин замкнул прострел справа от Ашрафа Хакими, а затем француз низом отправил мяч в ворота гостей от стойки.

Баварии потребовалось семь минут, чтобы сократить отставание, когда Дайо Упамекано подправил мяч в сетку после навеса со штрафного от Йозуа Киммиха. А спустя еще три минуты мюнхенская команда установила окончательный результат встречи усилиями Луиса Диаса, который принял в штрафной заброс из глубины от Кейна и пробил под правую стойку.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь поединок на скамейке запасных. 

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ состоится 6 мая.

Статистика матча ПСЖ - Бавария 1/2 финала Лиги чемпионов

ПСЖ - Бавария 5:4

Голы: Кварацхелия, 24, 56, Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен.), 58 - Кейн, 17 (пен.), Олисе, 41, Упамекано, 65, Диас, 68

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 2.51
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 2 - 5
Фолы: 14 - 4

ПСЖ: Cафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 84) - Заир-Эмери (Руис, 64), Витинья, Невеш - Дуэ (Баркола, 70), Дембеле, Кварацхелия (Маюлу, 83).

Бавария: Нойер - Станишич, Упамекано, Та, Дэвис (Лаймер, 46) - Киммих, Павлович - Олисе, Мусиала (Горецка, 78), Диас - Кейн.

Предупреждения: Маркиньос, Руис, Хакими.

Статьи по теме

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов
Яремчук и Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1 Яремчук и Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

