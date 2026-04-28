Реал работает над возвращением Моуринью на пост тренера

Президент мадридского клуба уже ведет переговоры с агентом португальского специалиста.

Мадридский Реал заинтересован в возвращении на пост главного тренера Жозе Моуринью, который ныне работает с Бенфикой.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, президент "сливочных" Флорентино Перес уже несколько дней ведет прямые переговоры с агентом португальца Жорже Мендеш по поводу возможного будущего сотрудничества.

Отмечается, что сам 63-летний специалист на сто процентов готов вернуться в Реал, а личные условия и срок действия контракта не станут проблемой. Если окончательное решение будет принято в пользу португальца, то именно он станет следующим тренером мадридской команды.

В то же время сообщается, что на данный момент никакого прогресса в вопросе потенциального сотрудничества "сливочных" с Юргеном Клоппом нет.

Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы стали чемпионами, а также выиграли Кубок и Суперкубок Испании.

