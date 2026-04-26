Соперники Барсы в Ла Лиге хотят перехватить у них Бастони

Реал Мадрид нацелился на итальянского защитника.
Сегодня, 14:35       Автор: Валентина Чорноштан
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Центральный защитник Интера Алессандро Бастони заинтересовал конкурентов Барселоны - Реал Мадрид.

Испанский клуб стремится усилить свою оборону на следующий сезон, поэтому в последнее время рассматривает варианты подписания игрока. Отмечается, что Барселона также заинтересована в трансфере 27-летнего итальянца.

Однако если для каталонской команды покупка Алессандро выглядит нереалистичной из-за цены, то Реал вполне может заплатить 70 миллионов евро за игрока.

Источник добавляет, что ранее Бастони был заинтересован в переходе в Барселону и даже хотел участвовать в переговорном процессе, чтобы Интер отпустил его в Каталонию, но интерес со стороны Реала может изменить решение защитника.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

