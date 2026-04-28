"Как только попаду в него, он это почувствует": Верховен - о бое с Усиком

Объяснил, как будет побеждать украинского чемпиона.

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился тем, как собирается противостоять гегемону супертяжёлого веса Александру Усику.

Моя сила в том, что я не такой, как другие. Думаю, что он досконально разбирается в боксе и точно знает, что происходит, когда делаешь определённые вещи. Но я кикбоксер — и в этом будет главное отличие. Особенно с учётом разницы в весе. Я буду минимум на 20 килограммов тяжелее, и как только попаду в него, он это почувствует.

Добавим, что официальное взвешивание спортсменов произойдёт перед боем, сам поединок запланирован на 23 мая в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Он вроде как считается непобедимым. И это отличная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый. Это просто человек с двумя руками и двумя ногами. Я выйду и покажу, кто такой Рико Верхувен… Это 100% только начало моей карьеры боксёра. Я пришёл надолго, и этот бой — лишь вершина айсберга, это только начало.

