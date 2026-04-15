"Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном

Украинский чемпион объяснил, почему согласился на поединок с кикбоксером.
Сегодня, 10:53       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик высказался о своем предстоящем бое против кикбоксера Рико Верховена.

Украинский боксер сообщил, что согласился на предложение Турки Аль аш-Шейха организовать подобный поединок, и отметил, что это возможность устроить отличное шоу, хотя и относится к будущему противостоянию полностью серьезно.

"Я согласился на бой, потому что организатор Турки Аль аш-Шейх сказал: "У нас есть парень, который является абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу, а ты абсолют в боксе. Что ты думаешь о вашем бое в Египте у пирамид?" Я ответил, что это отличная идея и это будет большое шоу.

Он кикбоксер, я смотрел K-1. Это сейчас у нас UFC, но 10-15 лет назад у нас не было такого UFC, как сейчас. У нас был K-1. Я смотрел один боксерский бой Рико и поединки в кикбоксинге.

Не знаю, предложит ли он что-то новое. Для меня это не что-то новое, потому что это боксерский поединок. Да, Рико - это кикбоксер, но я думаю, что он жесткий соперник и очень опасный. Для меня это не легкий бой и это не шутки. Я серьезно тренируюсь", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Бой Усик - Верховен состоится 23 мая в египетской Гизе.

