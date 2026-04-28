Реал нацелился на тренера который выиграл Мундиаль

Уже контактировал с тренером сборной Аргентины Скалони.
Сегодня, 11:20       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Руководство Реала рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера мадридской команды аргентинского специалиста Лионеля Скалони.

По  имеющейся информации, представители "сливочной" команды уже связались с 47-летним тренером. Отмечается, что в зависимости от ответа Скалони Перес примет дальнейшее решение касательно будущего наставника на следующий сезон.

Напомним, что Лионель Скалони тренирует сборную Аргентины с 2018 года. За это время он вместе с командой выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму-2022. Сейчас он готовит национальную команду к ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Реал также рассматривает Юргена Клоппа, однако немец дал понять, что счастлив в роли директора в системе Ред Булл. В шорт-листе мадридцев также находятся Жозе Моуринью, Дидье Дешам и Маурисио Почеттино.

К слову, экс-тренер Реала попал в шорт-лист Челси после увольнения Росеньора.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

