Лидер Реала снова получил повреждения

Тревожные новости для сборной Франции перед ЧМ.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images

Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе после матча с Бетисом пожаловался на дискомфорт в левом бедре.

Из-за неприятных ощущений в ноге француз попросил замену на 80-й минуте игры и в результате покинул поле.

Позднее стало известно, что у Мбаппе диагностировано мышечное переутомление задней поверхности левого бедра.

Добавим, что в этом сезоне Мбаппе забил 24 гола в чемпионате, больше всех в Ла Лиге.

К слову, Лунин узнал свои оценки за матч против Бетиса.

