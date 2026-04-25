Лидер Реала снова получил повреждения

Тревожные новости для сборной Франции перед ЧМ.

Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе после матча с Бетисом пожаловался на дискомфорт в левом бедре.

Из-за неприятных ощущений в ноге француз попросил замену на 80-й минуте игры и в результате покинул поле.

Позднее стало известно, что у Мбаппе диагностировано мышечное переутомление задней поверхности левого бедра.

🏥 Mbappé sufre una sobrecarga en el isquio de su pierna izquierda. https://t.co/7V1iHCsGoP — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) April 24, 2026

Добавим, что в этом сезоне Мбаппе забил 24 гола в чемпионате, больше всех в Ла Лиге.

