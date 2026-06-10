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Футбол

Реал и МЮ поборются за португальского полузащитника

Может уйти из вылетевшего Вест Хэма в топ-клуб.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Матеуш Фернандеш / Getty Images
Матеуш Фернандеш / Getty Images

Матеуш Фернандеш из Вест Хэма заинтересовал сразу две команды - Реал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что "молотобойцы" вылетели из высшего дивизиона Англии, из-за чего 21-летний португалец может рассмотреть уход из лондонской команды.

По данным журналиста Николо Скиры, никто из интересующихся клубов не связывался с представителями полузащитника. Добавим, что за этот сезон он отличился 5 голами и 5 ассистами в 42 матчах.

Вест Хэм уже установил ценник на Фернандеша, они хотят за Матеуша около 90 миллионов евро. Отметим, что он перешёл к "молотобойцам" летом 2025 года за 44 млн евро.

К слову, глава Барселоны взял переговоры по Альваресу в свои руки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Реал Мадрид ФК Манчестер Юнайтед

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