Реал и МЮ поборются за португальского полузащитника

Может уйти из вылетевшего Вест Хэма в топ-клуб.

Матеуш Фернандеш из Вест Хэма заинтересовал сразу две команды - Реал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что "молотобойцы" вылетели из высшего дивизиона Англии, из-за чего 21-летний португалец может рассмотреть уход из лондонской команды.

По данным журналиста Николо Скиры, никто из интересующихся клубов не связывался с представителями полузащитника. Добавим, что за этот сезон он отличился 5 голами и 5 ассистами в 42 матчах.

Вест Хэм уже установил ценник на Фернандеша, они хотят за Матеуша около 90 миллионов евро. Отметим, что он перешёл к "молотобойцам" летом 2025 года за 44 млн евро.

К слову, глава Барселоны взял переговоры по Альваресу в свои руки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!