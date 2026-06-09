iSport.ua
Русский Українська
Футбол

СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля

Игрок сборной Франции перешёл в "королевский" клуб на 4 года.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

По данным известного французского издания RMC Sport, Ибраима Конате уже подписал контракт с Реалом.

Как передаёт источник, центральный защитник сборной Франции перейдёт в мадридскую команду на правах свободного агента.

Его соглашение с Реалом будет рассчитано до лета 2030 года, однако информация о зарплате пока неизвестна.

Отмечается, что объявление о подписании 27-летнего игрока Реалом состоится после ЧМ-2026.

К слову, по данным Романо,Реал подписал ещё одного  опытного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ибрагима Конате

Статьи по теме

Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги
Глава испанского футбола не скрывает радость от нового наставника Реала Глава испанского футбола не скрывает радость от нового наставника Реала
Флорентино Перес переизбран на пост президента Реала Флорентино Перес переизбран на пост президента Реала
Гендиректор Боруссии Д пророчит Холанду карьеру в испанском гранде Гендиректор Боруссии Д пророчит Холанду карьеру в испанском гранде

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров

Последние новости

Европа14:48
СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля
НБА14:24
Вембаньяма обновил рекорд Мутомбо, который держался 32 года
Европа14:00
Рома выставила Довбика на продажу
Бокс13:37
Уайт бросил вызов Хирну в борьбе за организацию боя Фьюри - Джошуа
Европа12:51
Олимпиакос хочет подписать украинца из Жироны
Европа12:22
Романо объявил о переходе Думфриса в гранд Ла Лиги
Европа11:54
Экс-защитник Атлетико усилил команду из Чемпионшипа
Украина11:31
Игрок Шахтера расстался с беременной девушкой после гендерпати
ЧМ-202610:54
В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии
НБА10:18
Сан-Антонио остановил победную серию Никс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK