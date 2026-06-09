СМИ: Реал перехватил защитника у Ливерпуля

Игрок сборной Франции перешёл в "королевский" клуб на 4 года.

По данным известного французского издания RMC Sport, Ибраима Конате уже подписал контракт с Реалом.

Как передаёт источник, центральный защитник сборной Франции перейдёт в мадридскую команду на правах свободного агента.

Его соглашение с Реалом будет рассчитано до лета 2030 года, однако информация о зарплате пока неизвестна.

Отмечается, что объявление о подписании 27-летнего игрока Реалом состоится после ЧМ-2026.

К слову, по данным Романо,Реал подписал ещё одного опытного защитника.

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