Вест Хэм объявил о трансфере воспитанника Барселоны

Адама Траоре сменил клуб.
Сегодня, 13:49       Автор: Андрей Безуглый
Адама Траоре / whufc.com
Адама Траоре / whufc.com

Вест Хэм официально объявил о трансфере Адама Траоре.

Финансовая сторона сделки не разглашается, однако по информации инсайдеров Фулхэм получил за испанского вингера 2 млн фунтов.

Также неизвестен и контракт игрока.

Стоит отметить, что главный тренер "молотобойцев" Нуну Эшпириту Санту уже работал с Траоре в Вулверхэмптоне.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что другой звездный испанец может пропустить остаток сезона.

