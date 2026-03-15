NaVi стали победителями ESL Pro League

В воскресенье, 15 марта, состоялся гранд-финал ESL Pro League Season 23.

Украинская киберспортивная орагнизация NaVi встречалась с Aurora Gaming.

На первой карте "рожденные побеждать" уверенно выиграли, а вот вторую отдали в очень плотной борьбе.

На следующих двух картах Nuke и Dust II украинский коллектив уверенно довел дело до победы и выиграл 100 тысяч долларов.

ESL Pro League. Гранд-финал

NaVi - Aurora 3:1 (13:7, 11:13, 13:8. 13:9)

