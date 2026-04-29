Костюк впервые добралась до полуфинала турнира в Мадриде

А также обновила ряд личных рекордов.
Сегодня, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images

На турнире WTA 1000  в Мадриде состоялся матч с участием Марты Костюк.

В 1/4 финала украинка встречалась с чешкой Линдой Носковой.

Первый сет стал самым сложным, Костюк удалось вырвать победу лишь на тайбрейке, зато второй стал формальностью. Украинка разгромила свою соперницу.

Таким образом Костюк продолжила свою серию выигранных матчей без проигранных сетов. Украинка продолжила рекордную серию до шести поединков.

Также теннисистка повторила личный рекорд на турнирах WTA 1000, дойдя до полуфинала. И еще один рекорд - серия побед из 10 матчей на турнирах WTA. 

WTA 1000. Мадрид. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина, 26) — Линда Носкова (Чехия, 13) — 2:0 (7:6, 6:0)

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
