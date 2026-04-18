Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA
В субботу, 18 апреля, на турнире WTA 250 во французском Руане определились финалистки соревнований, которыми стали две украинские теннисистки.
В первом полуфинале посеянная под первым номером на турнире украинка Марта Костюк (№28 WTA) встречалась с немкой Татьяной Марией (№63 WTA) и завоевала путевку в финал, уверенно одолев соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.
Теннисистки провели на корте 59 минут. Украинка за это время выполнила две подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
В другом полуфинале должна была выступить сенсация соревнований во Франции 19-летняя украинка Вероника Подрез (№209 WTA), которая проводит свой дебютный турнир на уровне WTA.
Украинская теннисистка, стартовавшая на соревнованиях еще с квалификации, автоматически прошла в финал, поскольку ее соперница румынка Сорана Кырстя (№26 WTA) снялась с матча из-за травмы левой ноги.
Теперь это будет первый в истории финал на уровне WTA, в котором сыграют две теннисистки из Украины.
WTA 250, Руан, Франция
Полуфинал
- Марта Костюк (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:0
- Вероника Подрез (Украина) - Сорана Кырстя (Румыния) - отказ
Финальный матч турнира в Руане между Костюк и Подрез состоится в воскресенье, 19 апреля.
Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Штутгарте.
