Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA

Костюк и Подрез устроят украинское противостояние в финале соревнований в Руане.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
В субботу, 18 апреля, на турнире WTA 250 во французском Руане определились финалистки соревнований, которыми стали две украинские теннисистки.

В первом полуфинале посеянная под первым номером на турнире украинка Марта Костюк (№28 WTA) встречалась с немкой Татьяной Марией (№63 WTA) и завоевала путевку в финал, уверенно одолев соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 59 минут. Украинка за это время выполнила две подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

В другом полуфинале должна была выступить сенсация соревнований во Франции 19-летняя украинка Вероника Подрез (№209 WTA), которая проводит свой дебютный турнир на уровне WTA.

Украинская теннисистка, стартовавшая на соревнованиях еще с квалификации, автоматически прошла в финал, поскольку ее соперница румынка Сорана Кырстя (№26 WTA) снялась с матча из-за травмы левой ноги.

Теперь это будет первый в истории финал на уровне WTA, в котором сыграют две теннисистки из Украины.

WTA 250, Руан, Франция
Полуфинал

  • Марта Костюк (Украина) - Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:0
  • Вероника Подрез (Украина) - Сорана Кырстя (Румыния) - отказ

Финальный матч турнира в Руане между Костюк и Подрез состоится в воскресенье, 19 апреля.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Штутгарте.

