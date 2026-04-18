Свитолина уступила в полуфинале турнира в Штутгарте

В субботу, 18 апреля, украинка Элина Свитолина (№7 WTA) провела свой полуфинальный матч на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

Украинская теннисистка встречалась с чешкой Каролиной Муховой и не смогла пробиться в финал соревнований, уступив сопернице в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Украинка за матч два раза подала навылет, совершила три ​​двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Для Свитолиной и Муховой это был четвертый очный матч, а украинка потерпела первое поражение от чешки.

WTA 500, Штутгарт, Германия

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 4:6, 6:2, 4:6

