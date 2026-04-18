Свитолина уступила в полуфинале турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка пропустила в финал соревнований чешскую соперницу.
Сегодня, 18:44       Автор: Игорь Мищук
В субботу, 18 апреля, украинка Элина Свитолина (№7 WTA) провела свой полуфинальный матч на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

Украинская теннисистка встречалась с чешкой Каролиной Муховой и не смогла пробиться в финал соревнований, уступив сопернице в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Украинка за матч два раза подала навылет, совершила три ​​двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Для Свитолиной и Муховой это был четвертый очный матч, а украинка потерпела первое поражение от чешки.

WTA 500, Штутгарт, Германия
Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 4:6, 6:2, 4:6

Статьи по теме

Костюк вышла в финал турнира в Руане, где встретится с Подрез Костюк вышла в финал турнира в Руане, где встретится с Подрез
Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
Костюк вышла в полуфинал турнира в Руане Костюк вышла в полуфинал турнира в Руане

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026:расписание и результаты матчей
просмотров
Футбол сегодня: Челси поборется с Манчестер Юнайтед, Рома будет противостоять Аталанте
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио
Футзал20:40
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Сокол, ничья Сухой Балки и Авалона, победы Урагана и Киев Футзал
Европа20:18
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027
Теннис19:35
Костюк вышла в финал турнира в Руане, где встретится с Подрез
Теннис19:25
Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA
Теннис18:50
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
Теннис18:44
Свитолина уступила в полуфинале турнира в Штутгарте
Украина18:15
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
Украина17:55
Металлист 1925 вырвал победу в матче с Кудривкой
Украина17:29
Буковина досрочно оформила выход в УПЛ
