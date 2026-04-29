Реал хочет вернуть клубную легенду

Тони Крооса высоко ценят в Мадриде.
Сегодня, 22:22       Автор: Андрей Безуглый
Тони Кроос / Getty Images

Реал ведет переговоры о возвращении в клуб Тони Крооса, пишет The Athletic.

Напомним, что немец завершил карьеру в 2024 году, и с тех пор работает в футбольной академии Мадрида.

Президент Реала Флорентино Перес настаивает на возвращении Крооса в структуру клуба. Однако пока непонятно, какую роль ему предложат.

Предполагается, что немец может пройти путем Зидана. То есть сначала он займет консультативную должность, а уже потом будет переведен на тренерскую работу.

В клубе считают Крооса очень ценным активом, который может помочь на всех уровнях, начиная от раздевалки, заканчивая международной ареной.

Ранее также сообщалось, что Бенфика не хочет отпускать тренера в Реал.

