Реал хочет вернуть клубную легенду

Реал ведет переговоры о возвращении в клуб Тони Крооса, пишет The Athletic.

Напомним, что немец завершил карьеру в 2024 году, и с тех пор работает в футбольной академии Мадрида.

Президент Реала Флорентино Перес настаивает на возвращении Крооса в структуру клуба. Однако пока непонятно, какую роль ему предложат.

Предполагается, что немец может пройти путем Зидана. То есть сначала он займет консультативную должность, а уже потом будет переведен на тренерскую работу.

В клубе считают Крооса очень ценным активом, который может помочь на всех уровнях, начиная от раздевалки, заканчивая международной ареной.

Ранее также сообщалось, что Бенфика не хочет отпускать тренера в Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!