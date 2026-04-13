Кроос может вернуться в Реал

Только уже не в роли игрока, а на должности в спортивной структуре клуба.

Мадридский Реал рассматривает предложение Тони Кроосу возглавить какую-то должность в структуре команды, сообщает As.

Руководство испанской команды пришло к выводу, что наличие легенды клуба внутри структуры сможет помочь в дальнейшем развитии команды и повлиять на молодых игроков.

На возвращении Тони настаивает сам президент Реала Флорентино Перес, однако, как подмечает источник, на какую именно должность может претендовать немец, пока неизвестно.

Напомним, что Кроос покинул "королевскую" команду летом 2024 года, тогда же завершив профессиональную карьеру футболиста.

