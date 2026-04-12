Клуб Бундеслиги впервые в истории назначил тренером мужской команды женщину

Мари-Луиза Эта будет работать во главе берлинского Униона.
Автор: Игорь Мищук
Берлинский Унион объявил об изменениях на посту главного тренера первой команды.

После поражения от Хайденхайма (1:3) в 29-м туре Бундеслиги был отправлен в отставку наставник берлинцев Штеффен Баумгарт.

Как сообщает официальный сайт клуба, исполняющей обязанности главного тренера был назначена Мари-Луиза Эта.

34-летняя специалиста, ранее работавшая с юношеской командой U-19 берлинского клуба, будет возглавлять первую команду до конца текущего сезона.

Эта стала первой в истории Бундеслиги тренеркой мужской команды.

Отметим, что после 29 туров Унион занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.

