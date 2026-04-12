Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги
Мюнхенская Бавария накануне в матче 29-го тура Бундеслиги одержала в гостях разгромную победу со счетом 5:0 над Санкт-Паули.
Благодаря этому результату "ротен" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии в рамках одного сезона - на счету мюнхенцев уже 105 забитых мячей в текущей кампании.
Бавария обновила свое же достижение, которое было установлено в сезоне-1971/72. Тогда команда отличилась 101 голом.
Отметим, что на счету второй по результативности команды Бундеслиги нынешнего сезона дортмундской Боруссии всего 60 голов.
На данный момент Бавария после 29 туров с 76 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Боруссию Д на 12 баллов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!