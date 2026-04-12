Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги

Мюнхенская команда обновила свое же историческое достижение.
Сегодня, 10:29       Автор: Игорь Мищук
Бавария обновила рекорд результативности / Getty Images

Мюнхенская Бавария накануне в матче 29-го тура Бундеслиги одержала в гостях разгромную победу со счетом 5:0 над Санкт-Паули.

Благодаря этому результату "ротен" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии в рамках одного сезона - на счету мюнхенцев уже 105 забитых мячей в текущей кампании.

Читай также: Бавария легко разгромила аутсайдера чемпионата

Бавария обновила свое же достижение, которое было установлено в сезоне-1971/72. Тогда команда отличилась 101 голом.

Отметим, что на счету второй по результативности команды Бундеслиги нынешнего сезона дортмундской Боруссии всего 60 голов.

На данный момент Бавария после 29 туров с 76 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Боруссию Д на 12 баллов.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Клуб Бундеслиги впервые в истории назначил тренером мужской команды женщину Клуб Бундеслиги впервые в истории назначил тренером мужской команды женщину
Вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок Вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок
"Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии "Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

