Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги

Мюнхенская команда обновила свое же историческое достижение.

Мюнхенская Бавария накануне в матче 29-го тура Бундеслиги одержала в гостях разгромную победу со счетом 5:0 над Санкт-Паули.

Благодаря этому результату "ротен" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии в рамках одного сезона - на счету мюнхенцев уже 105 забитых мячей в текущей кампании.

Читай также: Бавария легко разгромила аутсайдера чемпионата

Бавария обновила свое же достижение, которое было установлено в сезоне-1971/72. Тогда команда отличилась 101 голом.

Отметим, что на счету второй по результативности команды Бундеслиги нынешнего сезона дортмундской Боруссии всего 60 голов.

На данный момент Бавария после 29 туров с 76 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Боруссию Д на 12 баллов.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок.

