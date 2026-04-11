Бавария легко разгромила аутсайдера чемпионата

В субботу, 11 апреля, Бавария отправилась в гости к Санкт-Паули.

Уже на девятой мингуте Мусиала начал разгром соперника. Однако более в первом тайме ни одна из команд не смогла сделать.

Зато со стартом второго тайма Бавария разошлась не на шутку. Горетцка и Олисе бістро довели счет до 3:0, затем отличился Джексон.

А точку в матче в итоге поставил Герейро. Горетцка мог бы оформить дубль, но его гол отменил рефери, хотя и без того счет вышел разгромным.

Санкт-Паули - Бавария 0:5

Голы: Мусиала, 9, Горетцка, 53, Олисе, 55, Джексон, 66, Геррейру, 89

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!