Бавария легко разгромила аутсайдера чемпионата

Санкт-Паули получил пять безответных голов.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
В субботу, 11 апреля, Бавария отправилась в гости к Санкт-Паули.

Уже на девятой мингуте Мусиала начал разгром соперника. Однако более в первом тайме ни одна из команд не смогла сделать.

Зато со стартом второго тайма Бавария разошлась не на шутку. Горетцка и Олисе бістро довели счет до 3:0, затем отличился Джексон.

А точку в матче в итоге поставил Герейро. Горетцка мог бы оформить дубль, но его гол отменил рефери, хотя и без того счет вышел разгромным.

Санкт-Паули - Бавария 0:5
Голы: Мусиала, 9, Горетцка, 53, Олисе, 55, Джексон, 66, Геррейру, 89

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
