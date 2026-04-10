Вундеркинд Баварии выбыл на неопределенный срок

Полузащитник Баварии Леннарт Карл не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, 18-летнему футболисту диагностировали разрыв мышечных волокон задней поверхности бедра правой ноги по итогам медицинского обследования.

Точные сроки восстановления юного игрока пока остаются неизвестными.

Отметим, что в текущем сезоне Карл провел в составе Баварии 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария пролонгировала опытного нападающего.

