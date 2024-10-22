Кроос: Мне не нравится то, что футболисты переходят в Саудовскую Аравию

Бывший футболист Реала и сборной Германии Тони Кроос высказался о своем отношении относительно трансферов футболистов в Саудовскую Аравию.

По словам экс-полузащитника, он осудил Габри Вейгу, но ничего не сказал о переходах Хоселу и Начо из-за того, что Вейга молодой футболист, который только начинал свою карьеру.

"В этих случаях есть разница. Ситуация с игроком, который выигрывал титулы Лиги чемпионов и близок к завершению карьеры, отличается от ситуации с игроком, которому 21 год. Переход в Саудовскую Аравию в таком юном возрасте отдаляет тебя от того, чтобы стать хорошим игроком и выигрывать титулы. Вот в чем разница".

Впрочем, Кроос отметил, что он вообще не сторонник переходов, которые основаны исключительно на лучшей для игроков финансовой составляющей.

"Мне не нравится то, что кто-то переходит туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Начо или Криштиану Роналду - в конце своей карьеры, добившись всего, став легендой в Мадриде и в Европе", - сказал немец в интервью изданию The Athletic.

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