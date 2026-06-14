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Реал согласовал контракт с защитником сборной Испании

Марк Кукурелья присоединится к мадридскому клубу.
Сегодня, 19:01       Автор: Андрей Безуглый
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья покинет клуб, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, мадридцы устно договорились о трансфере с самим защитником.

С Челси также достигнуты определенные договоренности, но детали трансфера пока неизвестны.

Кукурелья должен присоединится к мадридскокму клубу сразу после окончания чемпионата мира.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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